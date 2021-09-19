الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....22 - محمد الحنفي

2021/09/19 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي محاربة الفساد الجماعي مساهمة في تقدم جماعاتنا الترابية:.....3ه ـ وللتخلص من فساد المجالس الجماعية الترابية، نرى ضرورة:أولا: إعادة الاعتبار للمجال، الذي توجد فيه الجماعة: إقليميا، وجهويا، ووطنيا، حتى يتأتى للجماعة أن تتنفس الصعداء، وأن تصير مصدر تقدم وتطور سكان الجماعة، ومن أجل أن تساهم في تقدم وتطور الشعب المغربي، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، و ......





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