تشكيل الحكومة . - سعيد الوجاني

2021/09/19 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني بعد الانتهاء من المسرحية الانتخابوية ، وتعيين السلطان ضمن المراسيم السلطانية ، لشخص عزيز اخنوش كوزير اول عن الحزب الذي تصدر الانتخابات ، " التجمع الوطني للأحرار " .



وللإشارة فهو حزب اسسه القصر الملكي ، لخلق حزب ( نيولبرالي ) مثيلا لحزب Jaque Chirac " التجمع من اجل الجمهورية " .



وقد اسسه صهر الملك احمد عصمان ، ليمارس تدبير الحكم بالأوامر الملكية ، ويمارس تدبير المعارضة البناءة ، التي يجب ان تكو ......





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