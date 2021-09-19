2021/09/19 | 12:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وضع مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، الأحد، مكافئة لمن يكشف صاحب جمل يجوب شوارع الموصل ويأكل الأشجار في الجزرات الوسطية.وقال الحبو في منشور على جداريته في فيسبوك، تابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلدية الموصل تلاحق صاحب “جمل الجزرات”: 250 الف لمن يأتي به المركز الخبري الوطني.

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