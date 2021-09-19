2021/09/19 | 12:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت فرنسا الخميس أستراليا بـطعنها في الظهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تتهم الولايات المتحدة واستراليا بالكذب وبريطانيا بالانتهازية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تتهم الولايات المتحدة واستراليا بالكذب وبريطانيا بالانتهازية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).