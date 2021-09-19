أستراليا ترفض اتهامات فرنسا لها بـ”الكذب” بشأن صفقة الغواصات

2021/09/19 | 12:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم هولي روبرتسن مع ستوارت وليامز في باريس رفض رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأحد الاتهامات الفرنسية لبلاده بـ”الكذب” بشأن خططها إلغاء عقد لشراء غواصات فرنسية، مشيرا إلى أنه طرح مخاوف كانبيرا حيال الصفقة “قبل أشهر”.وأثار قرار أستراليا الانسحاب … Readmore

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