توضيح من الصحة حول تراجع اعداد الاصابات في العراق وخطتها خلال الفترة المقبلة

2021/09/19 | 13:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، الاحد، ان اهم العوامل التي ساهمت في خفض اعداد الاصابات في العراق هي بسبب الزيادة الحاصلة للملقحين.

وذكرت فلاح في تصريح لـ NRT عربية، (19 ايلول 2021)، ان "اهم العوامل التي ساهمت في خفض اعداد الاصابات بالعراق هي بسبب الزيادة الحاصلة للملقحين وخاصة خلال الايام القليلة الماضية".

واكدت، ان "نسبة الملقحين من الفئات المستهدفة 18% كجرعة اولى"، لافتة الى ان "خطة وزارة الصحة للوصول الى 20 مليون ملقح نهاية هذه السنة الحالية، وهذا يعتمد على مستوى التزام المواطنين والاقبال على اخذ اللقاح".

واوضحت فلاح، ان "الشركات المنتجة للقاحات ملتزمة بتجهيز العراق".

N.A

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