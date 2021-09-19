في ديالى.. المواكب المختلطة رسالة انسانية اخرى في زيارة الاربعين

2021/09/19 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت هيئة المواكب الحسينية في ديالى، اليوم الاحد، انتشار اكثر من 360 موكب خدمي على طول الطرق البرية بين ديالى وبغداد.

وقال رئيس هيئة المواكب الحسينية في ديالى علي حسين طاهر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "اكثر من 360 موكب خدمي انتشرت على طول الطرق البرية بين ديالى وبغداد لتقديم الخدمات لعشرات الالاف من الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام من مختلف مدن وقرى المحافظة صوب العتبات المقدسة في كربلاء".

واضاف، ان " اغلب المواكب مختلطة اي تضم اشخاص من كل المكونات دون استثناء وهي رسالة انسانية في زيارة الاربعين للتعبير عن اللحمة الوطنية وتكاتف الجميع في خدمة زوار الامام الحسين، لافتا الى ان "جميع المواكب تعمل وفق ارشادات امنية بالتنسيق مع غرفة عمليات خاصة للابلاغ غن اي حالة مشتبه بها تضر في الصالح الأمني".

واشار الى، ان "المواكب ستبقى على الطرق نهاية الجمعة القادم قبل ان تغادر صوب كربلاء لاكمال الزيارة وخدمة الزوار".

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