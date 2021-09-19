بعد نفي الوزارة.. المنتجات النفطية تصدر إعماماً برفع سعر لتر زيت الوقود 40%

2021/09/19 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الأحد، إعماماً برفع سعر لتر زيت الوقود بنسبة 40% ليكون 250 ديناراً بدلاً من 150 دينارا السعر القديم.

وكانت وزارة النفط، قد نفت أمس السبت، رفع أسعار زيت الوقود المجهز لمعامل السمنت والطابوق وغيرها من المعامل.

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