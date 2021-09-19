هيئة الحشد الشعبي تطلق استمارة عودة المفسوخة عقودهم

2021/09/19 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أطلقت مديرية الشؤون المالية العامة التابعة لهيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، استمارة لعودة المفسوخة عقودهم.

وأوضح بيان مقتضب للهيئة تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "مديرية الشؤون المالية العامة لهيئة الحشد الشعبي اطلقت استمارة عودة المفسوخه عقودهم".

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