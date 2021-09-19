العمليات المشتركة تهدد بعقوبة صارمة بحق من يسيء الى الانتخابات

2021/09/19 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هددت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، باتخاذ عقوبات صارمة بحق كل من يتلاعب أو يسيء الى العملية الانتخابية، فيما أكدت تأمين المحافظات التي يتواجد فيها بقايا حواضن تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي إن العمليات المشتركة وضعت خططاً أمنية خاصة لحماية العملية الانتخابية وتأمينها من أي خرق أمني، مشيراً إلى أن تلك الخطط تتضمن أيضاً تأمين نقل صناديق الاقتراع، مشددا على اعتقال كل من يحاول بث الفوضى في العملية الانتخابية.

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