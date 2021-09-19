حصول العراق على المركز الثالث عالميًا في تنس كرة القدم

2021/09/19 | 13:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنجاز عالمي جديد (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تمكن منتخب الشباب لتنس كرة القدم من إحراز المركز الثالث عالميًا في فعالية الزوجي بمنافسات بطولة الشباب المقامة حاليًا في رومانيا.

ووفقًا للوكالة الرسمية، جاء هذا الإنجاز بعد المستوى الجيد الذي قدمه لاعبو المنتخب في المباريات السابقة ليكون إنجازًا عالميًا جديدًا يضاف إلى إنجازات العراق واتحاد تنس كرة القدم.

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