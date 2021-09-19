ذي قار تعلن إطلاق اكبر مشروع للطاقة بحضور الكاظمي

2021/09/19 | 13:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قارأعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، الأحد، إطلاق مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف.وقال عبد الجبار في كلمة له خلال حفل اطلاق المشروع بمحافظة ذي قار، إنه “بعد انتظار أكثر من ثلاث سنوات من العمل المستمر لغاز الجنوب، أطلق مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف”، مؤكداً أنها “خطوة اقتصادية مهمة”.وأضاف …

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