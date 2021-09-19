2021/09/19 | 13:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب بارزاني: رئاسة الجمهورية ليست حكرا على أحد

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، الأحد، أن رئاسة الجمهورية ليست حكرا على جهة سياسية أو حزب معين.

وقال شعبان، إن “تمسك الاتحاد الوطني برئاسة الجمهورية أمر غريب، والحديث عن تقاسم المناصب ووجود اتفاق يقضي بتسلم الديمقراطي رئاسة الإقليم وهم رئاسة الجمهورية غير صحيح بالمطلق”.

وأضاف أن “تسلم الديمقراطي رئاسة الإقليم هو استحقاق انتخابي، نتيجة حصوله على الأغلبية في برلمان إقليم كردستان، وبالتالي يستطيع أخذ جميع المناصب، ولكن من مبدأ الشراكة والتوافق يتم تقاسم السلطة مع الأحزاب الأخرى”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب بارزاني: رئاسة الجمهورية ليست حكرا على أحد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب بارزاني: رئاسة الجمهورية ليست حكرا على أحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).