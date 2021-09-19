2021/09/19 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تسحب الإجازات الاستثمارية لخمس شركات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تسحب الإجازات الاستثمارية لخمس شركات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تسحب الإجازات الاستثمارية لخمس شركات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).