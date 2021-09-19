كريم النوري: مئات العراقيين يرزحون في مخيم إيراني منذ 40 عاماً!

2021/09/19 | 13:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

كشف كريم النوري، وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأحد، عن وجود مئات العراقيين في مخيم بإيران يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة.

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وقال النوري في تصريح لـ "روسيا اليوم"، تابعه "ناس"، إن "هناك نحو 650 عراقياً يعيشون في مخيم (أزنا) في إيران، وهؤلاء يتواجدون هناك منذ أربعين عاما".

وأضاف وكيل وزارة الهجرة الذي زارهم مؤخراً، أن "أغلب سكان المخيم من الكورد الفيلية الذين سفرهم النظام السابق بداية ثمانينات القرن الماضي، ولم يحصلوا على الجنسية الإيرانية حتى الآن".

وأشار إلى أن "بعض هؤلاء لم يحصلوا على جواز سفر عراقي أو الجنسية العراقية، ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة".

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