القلب يعشق كلّ جميل 

2021/09/19 | 13:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما إن أعلن الأسبوع الفائت عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد طول عسر وتأجيل، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من ردود الفعل المتحمّسة والمرحبّة بها بشكل كبير ومختلف.ليس لاعتبارات تخصها، أو تفاؤل مفرط بمقدرتها على اجتراع الحلول الإنقاذية السحرية.بل تهليلاً بجمال المحيّا الذي أظهرته الصور المتداولة لوزيري الاقتصاد والطاقة في القائمة الوزارية المعلنة، ومنحتاها بوسامتهما الملفتة التي شابهت وسامة نجوم السينما، صبغة حكومة "مهضومة".

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