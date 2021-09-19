2021/09/19 | 13:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن نتائج تقصّيها مشاريع تطوير وتنفيذ الأسواق المركزيَّة، مُشيرةً إلى دعوتها الهيئة الوطنيَّة للاستثمار إلى وضع آليةٍ لمنح التراخيص الاستثماريَّة وحصرها بالشركات الأصيلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تتخذ إجراءات رادعة بحق الشركات الاستثمارية المتلكئة المركز الخبري الوطني.

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