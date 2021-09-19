2021/09/19 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وزارة النفط العراقية اليوم،

مشروعًا استثماريًا مع شركة "بيكر هيوز"

الأمريكية لاستثمار الغاز المصاحب في

حقلي الناصرية والغراف بطاقة 200 مليون

قدم مكعب قياسي يوميًا بمحافظة ذي قار

375كم جنوبي بغدا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يطلق مشروعًا مع شركة أمريكية لاستثمار الغاز جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يطلق مشروعًا مع شركة أمريكية لاستثمار الغاز جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).