2021/09/19 | 13:45 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أطلقت وزارة النفط العراقية اليوم،
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مشروعًا استثماريًا مع شركة "بيكر هيوز"
الأمريكية لاستثمار الغاز المصاحب في
حقلي الناصرية والغراف بطاقة 200 مليون
قدم مكعب قياسي يوميًا بمحافظة ذي قار
375كم جنوبي بغدا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يطلق مشروعًا مع شركة أمريكية لاستثمار الغاز جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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