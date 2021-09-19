الدوري العراقي ينطلق غدا

2021/09/19 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينطلق الاثنين الدوري العراقي لكرة

القدم، في ظل مشاكل مالية حادة تواجهها

بعض الأندية، التي تستهل موسم 2021-2022،

آملة في إيجاد حلول لمشكلة سحب تراخيص

المشاركة في الدوري، والتهديد

بالإيقاف، بعد تحذير ال

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