تظاهرة في واشنطن لأنصار منفّذي عملية اقتحام الكابيتول

2021/09/19 | 13:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك بضعة مئات في مسيرة نُظّمت في ظل انتشار أمني مكثّف في واشنطن السبت دعما لمحتجين مؤيدين للرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب اقتحموا مقر الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير.ووضعت الشرطة، التي فاجأتها عملية اقتحام الكابيتول الدامية مطلع العام، … Readmore

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