اجتماعات إدارة الجوية العراقي مستمرة وتنفي تسمية هذا المدرب

2021/09/19 | 13:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإدارة ما زالت متمسكة بالمدرب أحمد خلف، ورفضت قبول استقالته.

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