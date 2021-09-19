يا فرحةً اسم لأكثر من عنوان - ماجد فيادي

2021/09/19 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_فيادي بدعم من الديوان الشرقي الغربي في كولون، أقام المؤلف الموسيقي سعد ثامر اول حفل ضمن سلسلة من أربعة ليالي موسيقية، انطلقت يوم الجمعة 10 أيلول 2021 في كنيسة القديس ماركوس، بمدينة آخن الألمانية، في تحدٍ واضحٍ وكبير لقيود كوفيدـ 19، شارك فيه جمهور عبئ القاعة الرئيسية للصلاة بالكنيسة، عندما قدمت أوركسترا رور للوتريات بقيادة المايسترو ديتمار بونين، لونا جديدا من الموسيقى الكلاسيكية، اخذ ينتشر في اوربا مع ......





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