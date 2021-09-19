الاستثمار تحدد ثلاثة إجراءات تسبق البدء بتنفيذ مشروع الغزلاني السكني

2021/09/19 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، الأحد، إن مشروع معسكر الغزلاني السكني بنينوى مازال في بداياته، فيما كشفت عن ثلاثة اجراءات تسبق البدء بتنفيذ المشروع.

وقالت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة مازالت في المراحل الأولية بشأن مشروع مُعسكر الغزلاني السكني في مدينة الموصل"، لافتةً، الى "وجود تعاون مع الحكومة المحلية وهيئة استثمار المحافظة بشأن المشروع".

وأضافت، أنه "سيتم وضع (ماستر كلان) أولاً لتصميم المشروع، وعلى اساس ذلك سيتم طرح الفرص الاستثمارية داخل المعسكر، وبعدها سنعمل على استحصال جميع الموافقات للمشاريع التي سنحصل عليها بما فيها تحويل الأرض من وزارة الدفاع ".

ووافق مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين المنعقدة فـي محافظة نينوى بتاريخ 2021/8/16، على تخصيص مساحة من مُعسكر الغزلاني إلى بلدية الموصل لإنشاء مشروع استثماري سكني على وفق قانون الاستثمار (13 لسنة 2006)، على أنْ يُعرض المشروع بالمزايدة العلنية بحسب ما يتطلبه قرار مجلس الوزراء ( 245 لسنة 2019)".

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