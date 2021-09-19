"رئيس الوزراء المقبل" اتفاق سياسي على اختياره بهذه الطريقة.. لمن الغلبة؟ - عاجل

2021/09/19 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلن عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم السبت، عن وجود اتفاق سياسي على طريقة اختيار رئيس الوزراء المقبل.

وقال الصيهود في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اتفاقا سياسيا شبه محسوم جرى بين عدد من القوى السياسية الكبيرة والمؤثرة على طريقة اختيار رئيس الوزراء المقبل".

وأضاف ان "اختيار شخص رئيس الحكومة سيكون عن طريقة الكتلة الاكبر، والتي هي تمثل غالبية الشعب العراقي"، مشيرا الى انه "يأتي بحكومة قوية وقادرة على حل الازمات التي تعاني من البلاد، كون هناك اغلبية برلمانية ستكون داعمة له، وكتل مؤثرة تراقب اداءها وتتابع".

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