الاعلان عن اطلاق تطبيق أنا البرلمان لتعريف الناخبين بالمرشحين للانتخابات البرلمانية

2021/09/19 | 14:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز رواق بغداد للسياسات العامة عن اطلاق تطبيق ( أنا البرلمان) لتعريف الناخبين بالمرشحين للانتخابات البرلمانية المزمع اجراءها في العاشر من تشرين الاول المقبل وقال الاستاذ عباس العنبوري رئيس مركز رواق بغداد للسياسات العامة بأن هذا التطبيق يعتبر منصة … Readmore

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