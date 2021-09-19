روسيا تسجل 793 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/09/19 | 14:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا 20 ألفا، فيما لا يزال عدد الوفيات الجديدة عند مستوى قرابة 800 حالة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 793 وفاة و20174 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 799 وفاة و20329 إصابة في اليوم السابق.[…]

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