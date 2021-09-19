ميسان: الدفاع المدني يسيطر على حريق داخل معمل سمنت (صور)

2021/09/19 | 14:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل أحد معامل الاسمنت في محافظة ميسان.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 أيلول 2021)، انه "تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل عدة كرفانات مشيدة من الواح (السندويج بنل) سريع الاشتعال بمساحة 15 متر مربع متخذة كمختبرات فحص جودت الاسمنت تابعة إلى شركة معمل اسمنت أرض ميسان والتي تبعد 20 كيلو متر عن مركز محافظة ميسان".

وأضاف البيان أن فرق الدفاع "طوقت وعزلت النيران في الكرفانات المشتعلة ومنعت امتداد النيران إلى الخطوط الانتاجية والشواغر المجاورة لموقع الحادث وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وطلب الدفاع المدني "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل مختبرات فحص جودت الاسمنت".

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