كابل تحت حكم طالبان.. بلدية العاصمة تطلب من الموظفات البقاء بالمنازل

2021/09/19 | 14:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت سلطات طالبان موظفات حكومة مدينة كابل بالبقاء في المنزل، مع السماح فقط للنساء اللاتي لا يمكن استبدالهن برجال بالاستمرار في عملهن، وفقا لرئيس بلدية العاصمة الأفغانية المؤقت، الذي أعلن اليوم الأحد القيود الجديدة المفروضة على النساء.

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