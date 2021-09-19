كركوك تباشر بإصدار بطاقات التلقيح الدولية

2021/09/19 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، الأحد، المباشرة بمنح بطاقات التلقيح الدولية للراغبين بالسفر إلى خارج البلاد.وقال مدير عام صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق، إن “صحة محافظة كركوك، افتتحت الموقع المخصص بإصدار […]

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