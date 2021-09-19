كيف حصل مصور بريطاني على

2021/09/19 | 14:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك المصور فيليكس روم كيف تمكن من التقاط صورًا للزرافات، وأفراس النهر، والأسود في محمية ماساي مارا الوطنية الشهيرة في كينيا.

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