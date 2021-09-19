استعدادا للانتخابات.. المفوضية تستعد لإجراء المحاكاة الثالثة والأخيرة

2021/09/19 | 14:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، استعدادها لإجراء المحاكاة الثالثة والأخيرة يوم 22 من الشهر الحالي.وقالت المفوضية في بيان، إنها “تستعد لإجراء المحاكاة الثالثة والأخيرة يوم 22 من الشهر الحالي في عموم العراق بواقع محطتين في كل مركز تسجيل البالغ عددها (1079) والتابعة لمكاتب المحافظات الانتخايية كافة، بحضور الشركة الكورية المصنعة للأجهزة […]

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المفوضية تستعد لإجراء المحاكاة الثالثة والأخيرة أولاً على الايام نيوز.

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