في كمين محكم.. القبض على مبتز في بغداد

2021/09/19 | 14:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السارق اقدم بعد ساعات من سرقة الهاتف على ابتزاز العائلة وتهديدها بنشر الصور.

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