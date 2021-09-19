2021/09/19 | 14:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو ومرشح ائتلاف النصر في محافظة البصرة مناضل عبد خنجر، ان السلاح المنفلت له تأثير على خيارات الناخبين، مشيرا الى قيام جهات بحرق وتمزيق صور مرشحين، في منطقة القبلة الدائرة الاولى.وقال خنجر ان “هناك تاثيرأ واضحاً على الناخب، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف النصر: إهداء عباءة لكل امرأة مقابل شراء الاصوات في البصرة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف النصر: إهداء عباءة لكل امرأة مقابل شراء الاصوات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).