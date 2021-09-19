2021/09/19 | 14:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 31i2x8zt3lw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكمت بامرني: الديمقراطي الكوردستاني هو المدافع الحقيقي عن حقوق جميع أطياف شعب كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكمت بامرني: الديمقراطي الكوردستاني هو المدافع الحقيقي عن حقوق جميع أطياف شعب كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).