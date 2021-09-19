إندلاع حريق داخل معمل سمنت في ميسان

2021/09/19 | 14:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إندلع حريق في كرفانات داخل معمل سمنت بمحافظة ميسان، فيما سارعت فرق الاطفاء لاخماد اليران.وذكرت مديرية الدفاع المدني في يان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرقنا تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل عدة كرفانات مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال بمساحة 15 متر مربع متخذة كـ مختبرات …

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