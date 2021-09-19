أزمةُ شرق السُّودانِ والحقائقُ المُغَيَّبة ..! - فيصل عوض حسن

2021/09/19 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_عوض_حسن بتاريخ 10 فبراير 2020، كتبت مقالتي الموسومة (مَتَى يَنْتَبْهْ اَلْسُّوْدَانِيُّون لِعَمَالَةِ حَمدوك)، تعليقاً على طَلَبَ حمدوك من الأُمم المُتَّحدة (الوِصاية) على السُّودان، وتسليم مجلس الأمن إدارة وتنظيم جميع شئوننا (الدَّاخِليَّة والخارجِيَّة)، وجَعْلِه رقيباً وحسيباً ومُنتشراً بطول البلد وعرضها، وتمكينه من كل شيئ دون حدودٍ أو استثناء.حالة السُّودان حينها كانت شبه مُستقرَّة، والنزاع كان محص ......





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