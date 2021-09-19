وصول شاحنات محملة بالمشتقات النفطية لتشغيل محطة عكاز الغازية

2021/09/19 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ،الاحد عن وصول شاحنات محملة بالمشتقات النفطية الى محطة عكاز الغازية للمرة الاولى بعد اعادة تشغليها غربي الانبار .

وقال المحلاوي، ان ” قضاء القائم غربي الانبار شهد وصول شاحنات محملة بالمشتقات النفطية مرسلة من وزارة النفط الى محطة عكاز الغازية بعد ساعات من الاعلان عن تشغليها بشكل تجريبي بعد انقطاع دام لأكثر من 17 عام نتيجة الاضرار التي لحقت بالمحطة جراء تعرضها لعمليات تخريبية من قبل ارهابي داعش ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن الانبار “.

واضاف ان” تزويد محطة عكاز الغازية التي تعمل على ثلاثة انواع من الوقود هي زيت الغاز والكاز والغاز السائل من قبل وزارة النفط سوف يساهم في تجهيز الاحياء السكنية للقضاء القائم بالتيار الكهربائي للمرة الاولى بعد انقطاع دام لسنوات نتيجة الاضرار الجسيمة التي لحقت بالمنظومة الكهربائية جراء العمليات الارهابية ناهيك من ان تشغيل المحطة سوف يساهم ايضا في تشغيل المشاريع الزراعية والايدي العامة”.

وأوضح المحلاوي، أن “وزارة النفط اعدت خطة لتزويد المحطة بالمشتقات النفطية من خلال ربط انبوب للغاز من بيجي الى قضاء حديثة وصولا الى محطة عكاز الغازية في قضاء القائم ، مؤكدا ان تشغيل المحطة وتوفير مادة الغاز لا يحتاج الى عمليات استيراد “.

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