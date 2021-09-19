الدفاع المدني تكشف عبر NRT عن خطتها في حماية مستودعات مفوضية الانتخابات

2021/09/19 | 14:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الاحد، ان هناك تنسيق عالي بين مديرية الدفاع المدني و مفوضية الانتخابات والغاية منها توفير الحماية اللازمة لمستودعات المفوضية من حوادث الحريق.

وذكر بوهان في تصريح لـ NRT عربية، (19 ايلول 2021)، "قمنا بالكشف الميداني لتلك المستودعات لمعرفة نظم الوقاية والسلامة من الحريق".

واضاف، ان "عدد من المستودعات القديمة تم استبدالها بمستودعات اكثر سلامة وجهوزية بالاتفاق مع المفوضية"، لافتا الى انه "ستكون هناك فرق مرابطة دائمة لعجلات الاطفاء بالقرب من المستودعات قبل الانتخابات و بعدها ايضا منعا لاي حوادث حريق محتملة".

N.A

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