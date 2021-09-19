التربية تعلن نتائج امتحانات

2021/09/19 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة التربية / المديرية العامة لتربية نينوى ، نتائج امتحانات "الدور الثاني" للدراسة الابتدائية (الخارجي) للعام الدراسي 2020 - 2021 .

ونشرت الوزارة الرابط أدناه لمعرفة النتائج.

رابط النتائج :-

https://drive.google.com/folderview?id=1XlTAdriQ7NiNP7Eipk2ORExZHkaHAEKO

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