هيئة الحشد تصدر تنويهاً بشأن استمارة عودة المفسوخة عقودهم

2021/09/19 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تنويهاً بشأن استمارة عودة المفسوخة عقودهم.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "هيئة الحشد الشعبي تعتذر عن سحب الاستمارة الكترونية التي تخص عودة المفسوخة عقودهم وذلك لوجود خلل فني ".

وأكدت الهيئة في بيانها انها " ستعاود اطلاق استمارة جديدة قريبا"، لافتة الى ان " هناك تعليمات ستصدر لاحقا تخص هذا الأمر".

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