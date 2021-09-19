نتائج إمتحانات “الدور الثاني” للدراسة الابتدائية “الخارجي” في نينوى

2021/09/19 | 14:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى، نتائج امتحانات “الدور الثاني” للدراسة الابتدائية (الخارجي) للعام الدراسي 2020 – 2021.نتائج إمتحانات الدراسة الابتدائية “الخارجي” في نينوى

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