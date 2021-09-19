شاهد.. طفلة أردنية تروض الضباع والذئاب المفترسة: أحلم بافتتاح محمية خاصة بمنطقتي

2021/09/19 | 14:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شغف تربية وترويض الضباع والذئاب المفترسة طال الطفلة نورسين الفريحات ذات 9 أعوام، والتي سارت على خطى والدها لتكون أصغر مروضة للحيوانات في المنطقة، والوحيدة من أقرانها التي تخالط الحيوانات المفترسة.

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