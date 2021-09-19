سائرون: التيار سيمهل رئيس الوزراء المقبل 6 أشهر "لتحقيق نتائج ملموسة"



سائرون: التيار سيمهل رئيس الوزراء المقبل 6 أشهر
2021/09/19 | 15:03 - المصدر: آي كيو نيوز
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