التربية تعلن نتائج امتحانات

2021/09/19 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، نتائج امتحانات "الدور الثاني" للدراسة الابتدائية (الخارجي) لمدارس محافظة نينوى.

ونشرت المديرية العامة لتربية نينوى، رابط نتائج امتحانات "الدور الثاني" للدراسة الابتدائية (الخارجي) للعام الدراسي 2020 - 2021 .

رابط النتائج :-

https://drive.google.com/folderview?id=1XlTAdriQ7NiNP7Eipk2ORExZHkaHAEKO

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