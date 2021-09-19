ميسان تعلن استكمال الاستعدادات للعمليّة الانتخابيّة وتحصي عدد ناخبيها

2021/09/19 | 15:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السوداني

أعلنت مفوضية الانتخابات في ميسان، اليوم الأحد، عن استكمال استعداداتها للعملية الانتخابية، بينما أحصت عدد ناخبيها.

وقال مدير مكتب انتخابات ميسان محمد هليجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفوضية أكملت جميع استعداداتها الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات"، لافتاً، إلى أنه "تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لمراكز الاقتراع البالغ عددها 230 مركزاً موزعة بين الدوائر الانتخابية الثلاثة".

وأضاف، أن "عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في المحافظة يزيد عن 720 ألف ناخب، فيما بلغ عدد المرشحين 61 مرشَّحاً، بينهم 18 من النساء و43 رجلاً يتنافسون على 10 مقاعد في مجلس النواب والتي تعد من حصة المحافظة".

من جانبها، أكدت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت "استنفار جميع ملاكاتها الأمنية والتي أجرت عملية محاكاة لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وقال قائد شرطة ميسان اللواء حسن السراي: إن "مديرية شرطة المحافظة نفّذت عملية محاكاة لتأمين الانتخابات المقبلة وباستنفار جميع أجهزتها الأمنية وبمشاركة قطعات الرد السريع وذلك من خلال نشر عدد كبير من الدوريات والمرابطات ضمن مناطق وجود المراكز الانتخابية ومخازن المفوضية".

ولفت، الى أنه "تمّ تفتيش المراكز الانتخابية بالإضافة الى نشر عدد كبير من الدوريات لتأمين الحماية اللازمة لمخازن المفوضية، وتفعيل دور كلِّ ما من شأنه تأمين الاستحقاق الانتخابي"، مؤكداً أن "مديرية شرطة ميسان مستمرة في عملية محاكاة تأمين الانتخابات وتوزيع المهام والواجبات على ضباطها ومنتسبيها كافة".

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