إنفوجرافيك.. مدينتان عربيتان بين أفضل 30 مدينة في العالم

2021/09/19 | 15:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: كشفت مجلة "تايم آوت" البريطانية عن تصنيفها الحديث لأفضل مدن العالم في عام 2021.وظهرت مدينتا أبوظبي ودبي في دولة الإمارات ضمن قائمة الثلاثين الأوائل بين المدن.وشملت المعايير مدى نبض المدن بالحياة والثقافة والطعام والشراب ومرافق …

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