القبض على سارق أقدم على إبتزاز عائلة

2021/09/19 | 15:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز شرطة بغداد، القبض على سارق أقدم على ابتزاز عائلة، مشيرا الى ان تنفيذ العملية بكمين محكم.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد ورود شكوى من سيدة الى مركز شرطة المنصور التابع الى قيادة شرطة بغداد تتعلق بقيام احد المتهمين بسرقة هاتفها الذي يحوي صور عائلية وشخصية، …

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