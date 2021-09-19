تسهيلات للسياحة في أور.. ومسؤول يتعهد بحل سريع لأي مشكلة مع ’السيطرات’

2021/09/19 | 15:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مدير آثار محافظة ذي قار عامر عبدالرزاق، الأحد، تخويل استعلامات مدينة أور الأثرية بتقديم تذاكر الدخول إلى المدينة.

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وقال عبدالرزاق في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 أيلول 2021)، "أحبتي سواح مدينة أور الأثرية، تذاكر دخول مدينة أور أصبحت في استعلامات المدينة، ولاداعي للذهاب للدائرة، وموعد دخول أور هو بشكل يومي أي طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة عصراً".

وأضاف، "والسواح من خارج محافظة ذي قار أو أصحاب الشركات السياحية لأي وفد إن كان عراقياً أو أجنبياً، إن كان لديكم أية معوقات في السيطرات أنا موجود وسأحلها بالسرعة الممكنة بعد اتفاقي مع قائد العمليات لتسهيل دخول السائحين لمدينة أور وللأهوار".

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