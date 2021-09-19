مراسل CNN يتحدث مع أقارب ضحايا أفغان قُتلوا في غارة أمريكية

2021/09/19 | 15:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف الجيش الأمريكي الجمعة بأنه قتل بالخطأ 10 مدنيين أفغان، بينهم سبعة أطفال، في غارة مميته بطائرة مسيرة في كابول.تحدثت شبكة CNN إلى أقارب الضحايا الذين قُتلوا في هذه الضربة المأساوية.بالنسبة لإيمال ورومال، اللذين فقدا أطفالهما وأخيهما، كان عزاءهم الوحيد الاعتراف ببراءة أسرهم، ولكن تلا ذلك أسئلة ويأس.تقرير الزميل، نيك روبرتسون.

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