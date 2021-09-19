ما هي قوة الجيش الإسرائيلي في 2021؟

2021/09/19 | 15:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسرائيل تمتلك أسطولا حربيا يحتل المرتبة رقم 35 بين أقوى الأساطيل في العالم.

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